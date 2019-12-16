Г. Невилл считает, что Гринвуд лучше завершает атаки, чем Рашфорд

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл поделился мнением о нападающем манчестерского клуба Мэйсоне Гринвуде.

«Мне очень нравится Гринвуд. Самообладание, которое он проявляет в столь юном возрасте, и его великолепное физическое состояние не могут не радовать. Он завершает атаки как топовый центральный нападающий. Для меня Гринвуд — лучше завершающий, чем Рашфорд, и это кое о чём говорит. Он действительно выглядит очень уверенно. «Манчестер Юнайтед» должен гордиться, что у него есть такой выходец из клубной академии», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Стоит отметить, что только Маркус Рашфорд забил в этом сезоне за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях больше голов (13), чем Мэйсон Гринвуд (7).