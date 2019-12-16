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Джикия — про Запашного: я сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом

Джикия — про Запашного: я сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия высказался о словах руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного о футбольных болельщиках после инцидента с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Ранее Запашный заявил, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела», за что впоследствии подвергся серьёзной критике со стороны любителей и деятелей футбола.

«Высказывание Запашного на тему фанатов? Мне даже сказать нечего, если честно. Я всё-таки сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом. Не пойду ли к нему в цирк? Я и не ходил», — сказал Джикия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Полное интервью с Джикией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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