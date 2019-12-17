Джикия рассказал про инцидент с водителем автобуса в Санкт-Петербурге

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия рассказал об инцидентах перед и после матча с «Зенитом» 18-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в Санкт-Петербурге 1 декабря и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.
«То, что нам не позволили ехать по маршруту, на котором нас встречали болельщики, расстроило. Как я потом узнал, это специально сделали, чтобы мы не увидели акцию, которую планировали наши фанаты. Надо нам тоже учиться и отвечать тем же.
Что касается проблем с обратным маршрутом, водитель решил заехать куда-то по своим делам и, видимо, забыл, что у него там сзади 50 человек сидят. Проехал поворот, в итоге мы вместо 30 минут ехали час десять. Говорили ли что-то водителю? Много чего говорили, поверьте», — сказал Джикия, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
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