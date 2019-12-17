Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия рассказал про инцидент с водителем автобуса в Санкт-Петербурге

Джикия рассказал про инцидент с водителем автобуса в Санкт-Петербурге
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия рассказал об инцидентах перед и после матча с «Зенитом» 18-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в Санкт-Петербурге 1 декабря и завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

«То, что нам не позволили ехать по маршруту, на котором нас встречали болельщики, расстроило. Как я потом узнал, это специально сделали, чтобы мы не увидели акцию, которую планировали наши фанаты. Надо нам тоже учиться и отвечать тем же.

Что касается проблем с обратным маршрутом, водитель решил заехать куда-то по своим делам и, видимо, забыл, что у него там сзади 50 человек сидят. Проехал поворот, в итоге мы вместо 30 минут ехали час десять. Говорили ли что-то водителю? Много чего говорили, поверьте», — сказал Джикия, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Нужно поскорее забыть «Ростов». Как и весь 2019 год». Огромное интервью с Джикией
Про «Спартак», Тедеско, тактику, сборную и любовь к Балашихе.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019