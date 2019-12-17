Джикия: главная потеря для «Спартака» — Зе Луиш

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия высказался о потерях клуба в летнее трансферное окно перед началом нынешнего сезона.



«Летом нас покинули важные футболисты, но я понимал, что такова футбольная жизнь – люди приходят и уходят. Что касается Зе Луиша, я всегда говорил, что для России Зе – суперфорвард. Он – главная потеря для «Спартака». Кстати, на него как раз можно было делать мои длинные передачи. Зе умел бороться.



Было ли по нему видно, что он хочет уйти? Точно нет. Так сложилось, что возник вариант, получилось договориться, и он ушёл. Адриано? Такая же ситуация. Была тренировка, а на следующий день мы узнаём о трансфере. То, что так резко получилось, было сюрпризом», — сказал Джикия, побывавший в гостях у «Чемпионата».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»