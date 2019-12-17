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Джикия: год в «Спартаке» идёт за три

Джикия: год в «Спартаке» идёт за три
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия поделился мыслями о событиях в клубе.

«Не падает ли мотивация после того, что происходит в «Спартаке» каждый год? Лично у меня нет. Но понятное дело, что всегда хочется бороться за первые места, играть в Лиге чемпионов. Есть факторы, которые этому мешают, и сейчас происходит так, что эти факторы овладевают ситуацией.

Что касается моих слов о том, что в «Спартаке» люди быстрее седеют: я часто нахожу у себя седые волосы. Отрываю их, чтобы никто не видел. Но знайте: год в «Спартаке» идёт за три», — сказал Джикия, побывавший в гостях у «Чемпионата».

После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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