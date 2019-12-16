Сульшер: «Брюгге» очень хорошо играл в матчах с «ПСЖ» и «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой команде предстоит сыграть с «Брюгге».

«Я смотрел матчи «Брюгге» с «ПСЖ» и «Реалом». Они хорошо показали себя в Лиге чемпионов и в большинстве игр остались с одним или двумя неудачными поражениями. Но это хорошая команда. Они идут в лидерах в чемпионате Бельгии, и к тому же их второй вратарь играл у меня в «Мольде». Мне будет приятно снова с ним встретиться.

Это будут тяжёлые матчи, но когда вы выходите в плей-офф, иначе не бывает. Надеюсь, что мы сможем пройти в 1/8 финала Лиги Европы», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» состоится в Бельгии, 20 февраля. Ответный матч пройдёт 27 февраля 2020 года.