Неймар: почему я должен хотеть уйти из «ПСЖ»?
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что он не собирается уходить из парижского клуба.
«Настоящего Неймара мало кто знает. Только мои родители и друзья. То, что видят люди, — это нечто совершенно другое. А они видят мало. Настоящий Неймар очень спокойный и счастливый. Он тот, кто любит находиться с семьёй и друзьями. Мне нравится наслаждаться радостными моментами с родными.
Почему я должен хотеть уйти из «ПСЖ» (смеётся)? Мой контракт действует ещё два года, а команда продолжает прогрессировать. Мы должны сосредоточиться на этом сезоне, чтобы добиться успеха и выиграть как можно больше трофеев. В этом сезоне целью является Лига чемпионов. Цель — всегда выигрывать следующую игру», — приводит слова Неймара L'Equipe.
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