Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.РФ.



«В пятницу было принято очень важное для ЦСКА решение. Прежде всего я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ и наблюдательный совет за конструктивную позицию и поддержку клуба в непростой экономической ситуации, связанной в первую очередь с обслуживанием валютного кредита, полученного на строительство «ВЭБ Арены».



Ещё раз хочу успокоить наших болельщиков: никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдёт. ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надёжным партнёром. При этом отдельно хотел бы отметить, что речь не идёт о прямом госфинансировании футбольного клуба.



Но выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства, сосредоточиться на спортивных результатах, а со временем предполагает возврат денежных средств, предоставленных ВЭБ.РФ», – приводит слова Гинера «Коммерсантъ».

Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль государства