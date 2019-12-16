Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход 75% акций клуба к госкорпорации ВЭБ.РФ.
«В пятницу было принято очень важное для ЦСКА решение. Прежде всего я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ и наблюдательный совет за конструктивную позицию и поддержку клуба в непростой экономической ситуации, связанной в первую очередь с обслуживанием валютного кредита, полученного на строительство «ВЭБ Арены».
Ещё раз хочу успокоить наших болельщиков: никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдёт. ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надёжным партнёром. При этом отдельно хотел бы отметить, что речь не идёт о прямом госфинансировании футбольного клуба.
Но выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства, сосредоточиться на спортивных результатах, а со временем предполагает возврат денежных средств, предоставленных ВЭБ.РФ», – приводит слова Гинера «Коммерсантъ».
- 16 декабря 2019
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