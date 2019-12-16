«Жизнь продолжается». Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам «железнодорожников».

«Дорогие болельщики, я искренне вами восхищаюсь, я всегда с вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», — написал Сёмин в своём «инстаграме».

«Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание клуба от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Следующий матч московский клуб проведёт 1 марта 2020 года с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

В Лиге чемпионов «Локомотив» занял последнее место в своей группе и завершил выступления в еврокубках.