«Жизнь продолжается». Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам «железнодорожников».
«Дорогие болельщики, я искренне вами восхищаюсь, я всегда с вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», — написал Сёмин в своём «инстаграме».
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание клуба от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Следующий матч московский клуб проведёт 1 марта 2020 года с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
В Лиге чемпионов «Локомотив» занял последнее место в своей группе и завершил выступления в еврокубках.
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