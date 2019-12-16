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ЦСКА продлит контракт с Кучаевым до 2023 года

ЦСКА продлит контракт с Кучаевым до 2023 года
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подпишет новый контракт с клубом до конца 2023 года.

Нынешнее соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2020 года.

21-летний Кучаев — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил одну жёлтую карточку. В составе «армейской» команды хавбек — дважды обладатель серебряной награды российского национального чемпионата.

ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «армейцы» проведут 1 марта 2020 года на своём поле с екатеринбургским «Уралом».

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