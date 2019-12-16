Сёмин — об обращении к болельщикам «Локомотива»: пусть другие уходят!
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал пост на своей странице в «Инстаграме». Напомним, в обращении Сёмин восхитился болельщиками «железнодорожников».
«А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! Важные факторы — это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше будем лучше играть. Наверное, мы будем опытнее. А вас интересует, только когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!» — приводит слова Сёмина «РБК-Спорт».
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание клуба от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков. В Лиге чемпионов «Локомотив» занял последнее место в своей группе и завершил выступления в еврокубках.
«Жизнь продолжается». Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива»
- 16 декабря 2019
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