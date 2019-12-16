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Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки

Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Футбол / Франция 0

Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.

По данным источника, возможная жертва сообщила полиции, что она была изнасилована в центре Нанси после выхода из ночного клуба. Валетт был арестован возле клуба. В момент ареста голкипер находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его не удалось допросить сразу и арест был продлён.

27-летний Валетт — воспитанник «Монпелье». За «Нанси» он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 17 матчах второго французского дивизиона (все — в основном составе), в которых пропустил 12 мячей, а также получил одну красную карточку.

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