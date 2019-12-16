Вратарь «Нанси» обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки
Вратарь «Нанси» Батист Валетт арестован по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Est Républicain.
По данным источника, возможная жертва сообщила полиции, что она была изнасилована в центре Нанси после выхода из ночного клуба. Валетт был арестован возле клуба. В момент ареста голкипер находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его не удалось допросить сразу и арест был продлён.
27-летний Валетт — воспитанник «Монпелье». За «Нанси» он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 17 матчах второго французского дивизиона (все — в основном составе), в которых пропустил 12 мячей, а также получил одну красную карточку.
Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе
- 16 декабря 2019
-
21:58
-
21:53
-
21:41
-
21:38
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:38
-
20:26
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:50
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:14
-
19:06
-
18:50
-
18:44
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
17:58
-
17:56
-
17:42
-
17:40
-
17:22
-
17:20
-
16:57
-
16:55
-
16:26
Партнерский контент