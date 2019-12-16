Экс-тренер «Анжи» Врба возглавил «Лудогорец»

«Лудогорец» на официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Павел Врба, ранее работавший в сборной Чехии и махачкалинском «Анжи».
Контракт 56-летнего специалиста с болгарским клубом рассчитан до лета 2022 года. В тренерский штаб чешского наставника также вошли ассистент Зденек Бечка и тренер вратарей Мартин Тихачек.
Последним местом работы Врбы была пльзеньская «Виктория». В махачкалинском «Анжи» чешский специалист работал в 2016 году. Врба шесть раз удостаивался признания лучшим тренером Чехии (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
«Лудогорец» набрал 48 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Болгарии. Клуб из Разграда вышел в плей-офф Лиги Европы, где встретится с миланским «Интером».
- 16 декабря 2019
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