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Божович пока продолжит работу с «Крыльями», руководство рассматривало Талалаева

Божович пока продолжит работу с «Крыльями», руководство рассматривало Талалаева
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», велика вероятность, что на данный момент Миодраг Божович останется главным тренером самарских «Крыльев Советов» и будет готовить команду к возобновлению сезона.

Связано это с тем, что руководство пока не может договориться о компенсации за разрыв контракта. При этом к двум кандидатам на смену — Рашиду Рахимову и Владимиру Кухлевскому — добавился Андрей Талалаев. Руководство «Крыльев» рассматривает его кандидатуру.

«Крылья Советов», набрав 18 очков, находятся в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Следующий матч самарский клуб проведёт 1 марта 2020 года на своём поле с «Оренбургом».

«Крылья Советов» рассматривают кандидатуру Рахимова на место Божовича
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