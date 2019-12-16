«Бавария» предложила Тухелю долгосрочный контракт

Мюнхенская «Бавария» сделала предложение главному тренеру «Пари Сен-Жермен» Томасу Тухелю, утверждает Sky Germany.

По данным источника, «Бавария» предложила немецкому специалисту долгосрочный контракт. Мюнхенский клуб готов подписать соглашение со специалистом зимой либо летом. Контракт Тухеля с «ПСЖ» действует до лета 2021 года, но тренер может быть уволен, если клуб вылетит из Лиги чемпионов на ранней стадии. В отличие от «ПСЖ», «Бавария» готова предложить тренеру гарантированное соглашение на длительный срок.

46-летний Тухель тренирует «ПСЖ» с 2018 года. Под его руководством парижский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне «ПСЖ» лидирует в Лиге 1, а в 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с дортмундской «Боруссией».