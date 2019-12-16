Агуэро вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро вернулся к тренировкам в общей группе «горожан», сообщает официальный сайт английского клуба.



Напомним, Агуэро получил повреждение во втором тайме домашнего матча 13-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси». 31-летний аргентинский форвард был вынужден покинуть поле на 77-й минуте. Агуэро пропустил шесть матчей «горожан» из-за травмы. Ожидается, что в ближайшее время Агуэро сможет вернуться на поле.



Агуэро перешёл из мадридского «Атлетико» в «Манчестер Сити» в 2011 году. В нынешнем сезоне аргентинский футболист принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, записал на свой счёт 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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