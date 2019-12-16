В Казанском кремле готовы поддержать возможное назначение Слуцкого в «Рубин»

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова прокомментировала информацию о том, что новым главным тренером «Рубина» может стать Леонид Слуцкий.



«Вопрос назначения главного тренера — это исключительно прерогатива клуба. Если клуб примет такое кадровое решение, мы готовы поддержать», — приводит слова Галимовой Kazanfirst.

Напомним, ранее «Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова с поста главного тренера команды. После этого в «твиттере» казанского клуба появилось изображение кресла-качалки, что, возможно, является намёком на назначение Слуцкого, который любит раскачиваться во время матчей.

Ранее сообщалось, что Слуцкий, который несколько недель назад покинул пост наставника нидерландского «Витесса», будет работать в «Рубине» вместе с братьями Березуцкими.