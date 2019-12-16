Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски стал президентом польского клуба «Стомил», сообщает официальный сайт клуба. На посту главы клуба Ковалевски сменил Роберта Юргу.
«Я благодарен за доверие и осознаю, что перед клубом стоит сложная задача. Верю, что мы достигнем поставленных целей. Для меня это новый опыт и вызов. Команда всегда будет моим приоритетом. Хорошее функционирование команды — залог успеха», — сказал Ковалевски.
«Я видел, как играет команда, у меня была возможность посмотреть несколько матчей. Срок знакомства с клубом — это недели или даже месяцы. Надеюсь, что в сотрудничестве с Юргой мы успешно справимся с этим. Ближайшее трансферное окно очень важно для нас. Нам необходимо определить, какие позиции требуют усиления и за какими игроками мы будем наблюдать. Сейчас это цель номер один», — добавил поляк.
«Стомил», набрав 26 очков в 20 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице первого дивизиона.
- 16 декабря 2019
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