Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски стал президентом польского клуба «Стомил», сообщает официальный сайт клуба. На посту главы клуба Ковалевски сменил Роберта Юргу.

«Я благодарен за доверие и осознаю, что перед клубом стоит сложная задача. Верю, что мы достигнем поставленных целей. Для меня это новый опыт и вызов. Команда всегда будет моим приоритетом. Хорошее функционирование команды — залог успеха», — сказал Ковалевски.



«Я видел, как играет команда, у меня была возможность посмотреть несколько матчей. Срок знакомства с клубом — это недели или даже месяцы. Надеюсь, что в сотрудничестве с Юргой мы успешно справимся с этим. Ближайшее трансферное окно очень важно для нас. Нам необходимо определить, какие позиции требуют усиления и за какими игроками мы будем наблюдать. Сейчас это цель номер один», — добавил поляк.

«Стомил», набрав 26 очков в 20 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице первого дивизиона.