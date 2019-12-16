Источник: Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»
Итальянский тренер Карло Анчелотти достиг принципиальной договорённости с ливерпульским «Эвертоном», сообщает «твиттер» Sky Sports News.
Таким образом, Анчелотти в ближайшее время подпишет контракт с английским клубом. На посту главного тренера «ирисок» итальянец сменит португальского наставника Марку Силву, который ранее был отправлен в отставку.
С мая 2018 года итальянский специалист возглавлял «Наполи». Его контракт с клубом был рассчитан на три года.
Напомним, Анчелотти уже работал в Премьер-лиге. С 2009 по 2011 год он тренировал «Челси» и приводил клуб к чемпионскому титулу.
«Эвертон» располагается в настоящий момент на 16-м месте в английской Премьер-лиге. У мерсисайдского клуба в активе 18 очков в 17 турах чемпионата.
Пети: Анчелотти сейчас был бы идеальным тренером для «Арсенала»
- 16 декабря 2019
-
23:35
-
23:15
-
23:03
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:34
-
22:17
-
22:11
-
21:58
-
21:53
-
21:41
-
21:38
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:38
-
20:26
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:50
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:14
-
19:06
-
18:50
-
18:44
-
18:17
-
18:13
-
18:00
Партнерский контент