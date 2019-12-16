Агент Роналду: несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» по итогам 2019 года

Жорже Мендеш, агент португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, выразил мнение, что форвард «Барселоны» Лионель Месси несправедливо получил «Золотой мяч» по итогам 2019 года.



«Роналду — лучший игрок мирового футбола. До него Португалия ничего не выигрывала, а вместе с ним стала чемпионом Европы и одержала победу в Лиге наций УЕФА. Он изменил мировой футбол. Раньше, когда кто-то упоминал Португалию, все думали о маленькой стране, но Криштиану это изменил.



Думаю, в следующем году Роналду достигнет отметки в 110 голов за национальную команду Португалии. Я верю, что он выиграет «Золотой мяч». Несправедливо, что Месси завоевал награду в этом году. Роналду выиграл Лигу наций УЕФА. Но такова жизнь. Думаю, если бы он всё ещё выступал за «Реал», он бы выиграл приз. Роналду — чемпион, и он знает, что делать, чтобы одержать победу в 2020 году», — приводит слова Мендеша Football Italia.

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