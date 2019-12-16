Созин: если ЦСКА хочет подать апелляцию, значит, наказание Гинера действительно серьёзное

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал заявление генерального директора ЦСКА Романа Бабаева о возможности подачи апелляции на трёхмесячную дисквалификацию президента армейского клуба Евгения Гинера.
«Вообще, это первый случай на моей памяти, когда обсуждается подача апелляции на решение комитета по этике. Это свидетельствует о том, что комитетом было принято серьёзное решение.
ЦСКА давно и по праву считается одним из лучших клубов страны по качеству управления. Если такой эталонный клуб заявляет, что будет оспаривать наказание в отношении своего президента, то это говорит о том, что санкции действительно тяжёлые, а ЦСКА уже сейчас ощущает их возможные последствия. Это можно считать ответом тем скептикам, которые высказывали мнение, что вынесенное комитетом наказание не является чем-то существенным», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 декабря 2019
-
23:35
-
23:15
-
23:03
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:34
-
22:17
-
22:11
-
21:58
-
21:53
-
21:41
-
21:38
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:38
-
20:26
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:50
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:14
-
19:06
-
18:50
-
18:44
-
18:17
-
18:13
-
18:00