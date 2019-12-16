Созин: если ЦСКА хочет подать апелляцию, значит, наказание Гинера действительно серьёзное

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал заявление генерального директора ЦСКА Романа Бабаева о возможности подачи апелляции на трёхмесячную дисквалификацию президента армейского клуба Евгения Гинера.



«Вообще, это первый случай на моей памяти, когда обсуждается подача апелляции на решение комитета по этике. Это свидетельствует о том, что комитетом было принято серьёзное решение.



ЦСКА давно и по праву считается одним из лучших клубов страны по качеству управления. Если такой эталонный клуб заявляет, что будет оспаривать наказание в отношении своего президента, то это говорит о том, что санкции действительно тяжёлые, а ЦСКА уже сейчас ощущает их возможные последствия. Это можно считать ответом тем скептикам, которые высказывали мнение, что вынесенное комитетом наказание не является чем-то существенным», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Созин — о санкциях Гинеру: а что, многие хотели бы, чтобы его расстреляли?