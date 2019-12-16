«Локомотив» возобновил интерес к Акунье, которого хочет купить «Зенит»

Московский «Локомотив» вновь проявляет интерес к аргентинскому защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, утверждает A Bola.
По данным источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Игроком интересуется также «Наполи». «Спортинг» готов расстаться с защитником примерно за € 10-12 млн.
Напомним, «Локомотив» интересовался Акуньей в летнее трансферное окно. Он входил также в сферу интересов «Зенита». Впрочем, клубы не договорились по трансферу, так как тогда португальцы оценивали аргентинца в € 20 млн. Ранее сообщалось, что «Зенит» возобновил интерес к игроку.
В нынешнем сезоне 28-летний Акунья принял участие в 11 матчах чемпионата Португалии (в 10 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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