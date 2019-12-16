Спортдиректор «Манчестер Сити»: дуэль лучшего тренера мира с «Реалом» всегда интересна

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» сыграют в плей-офф турнира с «Реалом».



«Это будут непростые матчи с великой командой, соперник хорошо нас знает. Но воодушевлены жребием. Хотим быть лучшей командой, а для этого нужно обыграть лучших. Мы знаем, с чем столкнёмся. Дуэль лучшего тренера мира, Хосепа Гвардиолы, с «Реалом» всегда интересна. Будет отличное противостояние, но самое важное — команда.



Нет, мы совсем не расслаблены в английской Премьер-лиге. Мы всегда должны быть в наилучшей форме. «Манчестер Сити» должен тренироваться и демонстрировать хорошую игру каждую неделю», — приводит слова Бегиристайна Marca.

Директор «Реала»: в матчах с «Манчестер Сити» мы отдадим все силы