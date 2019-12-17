«Лацио» вырвал победу в матче с «Кальяри», забив два гола в компенсированное время

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне, который отправил мяч в ворота римского клуба на 8-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник хозяев Жоао Педро. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте, полузащитник «Лацио» Луис Альберто сравнял счёт. Победный гол на свой счёт записал форвард гостей Фелипе Кайседо, забивший на 98-й минуте.



«Лацио» набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (29) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 39 очков в 16 матчах.