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«Лацио» вырвал победу в матче с «Кальяри», забив два гола в компенсированное время

«Лацио» вырвал победу в матче с «Кальяри», забив два гола в компенсированное время
Футбол / Италия 0

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне, который отправил мяч в ворота римского клуба на 8-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник хозяев Жоао Педро. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте, полузащитник «Лацио» Луис Альберто сравнял счёт. Победный гол на свой счёт записал форвард гостей Фелипе Кайседо, забивший на 98-й минуте.

«Лацио» набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (29) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 39 очков в 16 матчах.

Италия - Серия А. 16-й тур
16 декабря 2019, понедельник. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим
1:0 Симеоне – 8'   1:1 Альберто – 90+3'   1:2 Кайседо – 90+8'
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