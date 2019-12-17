«Лацио» вырвал победу в матче с «Кальяри», забив два гола в компенсированное время

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне, который отправил мяч в ворота римского клуба на 8-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник хозяев Жоао Педро. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте, полузащитник «Лацио» Луис Альберто сравнял счёт. Победный гол на свой счёт записал форвард гостей Фелипе Кайседо, забивший на 98-й минуте.
«Лацио» набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Кальяри» (29) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 39 очков в 16 матчах.
- 17 декабря 2019
-
00:59
-
00:44
-
00:37
-
00:10
-
00:09
- 16 декабря 2019
-
23:39
-
23:35
-
23:15
-
23:03
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:34
-
22:17
-
22:11
-
21:58
-
21:53
-
21:41
-
21:38
-
21:28
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:38
-
20:26
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:50
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:14