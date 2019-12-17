Широков: мы не конкурентоспособны, чтобы выигрывать еврокубки. Это для кого-то открытие?

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

«Мы не конкурентоспособны, чтобы выигрывать еврокубки. Это для кого-то открытие? Мы уже 10 лет неконкурентоспособны. Если мы выиграли в середине 10-х годов два Еврокубка, это не значит, что мы конкурентоспособны стали. И до этого и после мы ничего не выигрывали.

Это никакая не закономерность, первый год только за 18 лет. Если бы это было из года в год, но этого нет. Да, может быть игра не всех клубов радует, но никакой тенденции в этом я пока не вижу», — приводит слова Широкова «РБК-Спорт».

Напомним, ни один из российских клубов не сумел пробиться в плей-офф еврокубков. Это случилось впервые за 18 лет.