Нойер: «Бавария» в предвкушении Лондона, у нас с ним связаны хорошие воспоминания

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующим чемпионам Германии предстоит встретиться с лондонским «Челси».
«Мы в предвкушении Лондона, у нас с ним связаны хорошие воспоминания. «Челси» — опасная команда, к которой мы должны отнестись со всей серьёзностью и подойти к делу с полной концентрацией. Конечно, мы хотим выйти в следующий раунд. Я думаю, что мы можем подходить к матчам со здоровой уверенностью в своих силах. Мы довольны жребием, так как сыграем против привлекательной и хорошей команды», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».
«Бавария» заняла первое место в группе с «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». В свою очередь «Челси» финишировал вторым в квартете с «Валенсией», «Аяксом» и «Лиллем».
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