Серия A представила картины с обезьянами в рамках кампании по борьбе с расизмом

Серия A запустила кампанию по борьбе с расизмом. В штаб-квартире Лиги появились изображения трёх обезьян с разукрашенными лицами в цвета футбольных клубов. Художником данных произведений является Симоне Фугадзотто.

«Спорт, и в первую очередь футбол – необычный инструмент для продвижения идеи честной игры и терпимости. Картины Симоне полностью отражают эти ценности и будут находиться в нашей штаб-квартире. Мы выступает против всех форм предубеждений и знаем, что расизм является очень сложной проблемой, которую мы будем решать на трёх уровнях: культурном – с помощью работ, подобных Симоне, серией инициатив вместе с клубами и игроками, и благодаря сотрудничеству с полицией. Действуя на трёх уровнях, мы сможем выиграть самую важную игру против зла, которое разрушает самый красивый спорт в мире», — приводятся слова генерального директора Серии A Луиджи Де Сиерво на официальном сайте Лиги.