Игроки «Барселоны» и «Реала» будут жить в одном отеле в целях безопасности

В Каталонии продолжают усиливать меры безопасности перед перенесённым матчем 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Как сообщает Lasexta, незадолго до начала встречи игроки «Барселоны» и «Реала» будут находиться в одном отеле.
При этом, из отеля «София» оба клуба выдвинутся на «Камп Ноу» синхронно двумя автобусами. Безопасность автобусов обеспечат 12 охранных фургонов. Такие меры предосторожности связаны с протестами сторонников независимости Каталонии, которые назначены в день «класико».
Напомним, изначально матч 10-го тура Примеры «Барселона» – «Реал» был назначен на 26 октября. Однако позже его перенесли на 18 декабря из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
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