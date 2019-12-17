Игроки «Барселоны» и «Реала» будут жить в одном отеле в целях безопасности

В Каталонии продолжают усиливать меры безопасности перед перенесённым матчем 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Как сообщает Lasexta, незадолго до начала встречи игроки «Барселоны» и «Реала» будут находиться в одном отеле.

При этом, из отеля «София» оба клуба выдвинутся на «Камп Ноу» синхронно двумя автобусами. Безопасность автобусов обеспечат 12 охранных фургонов. Такие меры предосторожности связаны с протестами сторонников независимости Каталонии, которые назначены в день «класико».

Напомним, изначально матч 10-го тура Примеры «Барселона» – «Реал» был назначен на 26 октября. Однако позже его перенесли на 18 декабря из-за протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.