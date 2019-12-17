Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос не поможет команде в матче с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос пропустит перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Об этом сообщает AS.
Игрок сборной Бразилии продолжает восстанавливаться после повреждения мышц паха, полученной ещё три недели назад в расположении национальной команды. Артур Рамос не включён в заявку на матч с «Реалом» и, как сообщает источник, сможет вернуться не раньше следующего года. Медицинской штаб каталонской команды рассчитывает, что полузащитник вернётся на поле к матчу с «Эспаньолом» 4 января 2020 года.
Также нападающий команды Усман Дембеле не сможет помочь «Барселоне» в «класико», восстанавливаясь после травмы подколенного сухожилия.
Матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге, набрав 35 очков в 16 матчах чемпионата.
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