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Ван Перси: Гринвуд копирует меня, поэтому он будет успешен в «Манчестер Юнайтед»

Ван Перси: Гринвуд копирует меня, поэтому он будет успешен в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением о форварде манкунианской команды Мэйсоне Гринвуде.

«Я думаю, что он будет очень хорош в будущем, потому что во время каждой игры он пытается копировать меня, мой стиль игры, мою технику, мою левую ногу и то, как я завершаю атаки. Поэтому я уверен, что он в конечном итоге станет одним из лучших в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Ван Перси A Bola со ссылкой на инстаграм нападающего сборной Нидерландов.

Стоит отметить, что только Маркус Рашфорд забил в этом сезоне за «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях больше голов (13), чем Мэйсон Гринвуд (7). Английский клуб занимает 6-е место в этом сезоне чемпионата Англии, набрав 25 очков в 17 турах.

Г. Невилл считает, что Гринвуд лучше завершает атаки, чем Рашфорд
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