Де Брёйне: если Артета хочет стать главным тренером, мы должны понять его

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мнением о возможном назначении помощника главного тренера клуба Микеля Артеты на пост главного тренера лондонского «Арсенала».
«Если у Артеты есть такой шанс стать главным тренером команды и он считает, что это подходящее время, то клуб должен это принять. Если он действительно хочет использовать эту возможность, нам тоже нужно его понять», — приводит слова Де Брёйне A Bola.
Ранее сообщалось, что 37-летний Артета является главным кандидатом на пост наставника лондонского «Арсенала», который недавно уволил Унаи Эмери. В бытность футболистом Артета выступал за «канониров» в течение пяти сезонов. После завершения карьеры он перешёл на работу в «Манчестер Сити» и дважды выиграл с клубом чемпионат Англии.
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