Футболистка сборной США: для меня Трамп не президент

Футболистка сборной США и обладательница «Золотого мяча» среди женщин Меган Рапино поделилась воспоминаниями о летней перепалке с президентом страны Дональдом Трампом в социальных сетях, а также выступила с критикой главы государства.



«Честно говоря, это ощущалось как что-то куда менее серьёзное, чем на самом деле. Я не видела логики в том, что ссора с президентом может вызвать такой резонанс. Что касается отказа посетить Белый дом, в команде все были спокойны. Меня поддержали, и никаких проблем не возникло.



Президенты не ссорятся с людьми в «Твиттере», президенты не преследуют игроков собственной команды и не оказывают на них давление перед важнейшим матчем в турнире. Президенты не ведут себя так с сильными женщинами, так что для меня он не президент», — приводит слова Рапино BBC.

Рапино признана спортивной личностью 2019 года по версии Sports Illustrated