Экс-футболист «Авангарда» раскритиковал новое руководство клуба

Бывший нападающий курского «Авангарда» Артём Федчук рассказал о ситуации в команде и о том, кто больше всего пострадает в результате изменений в руководстве клуба. На данный момент Федчук является одним из четырёх футболистов, покинувших коллектив после введения в клубе потолка зарплат и сокращения бюджета.



«Если называть вещи своими именами, то футбол в Курске отныне пойдёт по нисходящей. Честно говоря, не хотелось бы копаться в клубных передрягах, кто там прав, кто виноват, но смысл в том, что люди, которые создавали «Авангард» и были его олицетворением, команду покидают. А новое руководство решает какие-то свои задачи, разрушая созданное за долгие годы работы. Мы выходили в финал Кубка России, очень неплохо выступали в ФНЛ, реально были одной семьёй, а теперь этого всего не будет. Думаю, что, к сожалению, это скажется на спортивном результате. Даже остаться в ФНЛ по итогам этого чемпионате будет очень тяжело.



Кто пострадает от того, что происходит с «Авангардом», больше всего? Это болельщики. Курск – футбольный город, люди неподдельно любят свою команду, переживают, поддерживают, хотят, чтобы «Авангард» добивался успеха. Очень благодарен болельщикам за поддержку, но мне кажется, в ближайшее время их ждут негативные эмоции», — сказал Федчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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