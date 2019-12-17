Гризманн: матч с «Реалом» будет очень важен для меня. Это великое противостояние

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«Раньше я наблюдал за этим невероятным противостоянием по телевизору, а сейчас могу принять в нём участие и стать одним из действующих лиц. Это тот матч, которого ждут абсолютно все, начиная от игроков, заканчивая фанатами и просто любителями футбола. Надеюсь, что смогу подойти в к этому матчу в наилучшем состоянии. Это будет очень важный матч, и я буду просто наслаждаться этим временем на поле во время матча с «Реалом», — приводит слова Гризманна Mundo Deportivo.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге, набрав 35 очков в 16 матчах чемпионата.