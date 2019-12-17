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Марадона: хочу видеть Почеттино в «Боке Хуниорс», величайшей команде в мире

Марадона: хочу видеть Почеттино в «Боке Хуниорс», величайшей команде в мире
Футбол / Южная Америка 0

Легендарный футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер «Химнасии» Диего Марадона поделился мыслями о проблемах в «Боке Хуниорс» и назначении Хуана Романа Рикельме на пост вице-президента клуба.

«Я не пойду в «Боку»… Готов повторить, что не согласен с теми, кто руководит клубом. Нынешний президент Хорхе Амор Амеаль уже возглавлял клуб ранее, и это обернулось катастрофой. Тогда он окружил себя такими людьми, как вице-президент Марио Перголини, который считал, что способен руководить «Бокой». А что касается Рикельме… Управление клубом не сходится на раздевалке. Это гораздо сложнее, чем остановить мяч, отдать пас или исполнить штрафной удар.

«Боке» нужен тренер, который будет чувствовать, что значит этот клуб. Очень нелегко занимать этот пост. Лучше всего на эту роль подходит Марадона. Но сейчас я туда не пойду. Я бы хотел видеть в команде Маурисио Почеттино. Нужно пригласить и убедить его вести за собой величайшую команду в мире», — цитирует Марадону Goal.com со ссылкой на Ole.

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