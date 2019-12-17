Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Позиция клубов единогласная, все за решение об изменении. Клубы с Дальнего Востока будут соревноваться с клубами из Центральной зоны. Это в первую очередь поддержали дальневосточные клубы. Было трое воздержавшихся, но, подчеркну, они не были против. Вариант в четыре группы позволяет расширяться до 12 команд, даёт изменения своим клубам в Премьер-Лиге, возможность командам из регионов включиться в эти соревнования. Это является более экономным.
Дискуссии почти не было. До этого члены комитета знали темы. Смогли оценить и знали, о чём будет идти речь. Все склонялись к тому, что вариант в четыре группы является более приоритетным. Это делается не для того, чтобы спасти клубы Востока, а чтобы создать соревнования в новой структуре, которая отвечает реалиям и требованиям. В последующем они могут преобразоваться в новые формы. Хотелось бы, чтобы спонсоры более ответственно подошли к маркетингу, коммерции, работе с болельщиками. Акцент будет делаться на домашних матчах команд. Мы хотим увеличить посещаемость. За пять лет лига извлекла много позитивных моментов: доморощенные игроки, средний возраст не превышает возраст 22 лет. Футболисты переходят в вышестоящие лиги, игроки входят в национальные сборные. Зобнин, Джикия, Газинский и другие прошли этот путь.
Это не антикризисная мера. Мы не можем оставить группы Урала-Поволжье. Они тоже выступают на уровне РПЛ. В 2001 году структура закладывалась на 100 команд, а сейчас их 60. В Италии 60 клубов, в Испании — 80. По спортивному принципу вылетала «Сибирь», и, оказавшись в лиге ниже, она не имела стимула для роста. Мы должны гордиться, что у нас такая большая и могучая страна. Затраты на транспортную логистику не являются существенными для любых клубов. Постепенно мы подтянем команды второго дивизиона к ФНЛ. Будем стремиться к тому, чтобы команды играли на своих родных стадионах. Но это невозможно сделать за один год», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 17 декабря 2019
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