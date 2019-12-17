Российский вратарь «Бенфики» попал на обложку португальского журнала

Вратарь лиссабонской «Бенфики» Иван Злобин оказался на обложке свежего выпуска журнала Record.



Материал про российского игрока посвящён его возможному выходу в стартовом составе команды в матче 1/8 финала Кубка Португалии с «Брагой», который состоится завтра, 18 декабря.

Злобин является воспитанником ЦСКА. В 2015 году голкипер перебрался в Португалию, став футболистом «Лейрии», а спустя год оказался в «Бенфике». За основную команду лиссабонцев выступает с 2019 года. В период с 2013 по 2014 год Иван вызывался в сборные России возрастных категорий U16, U17 и U18.



В нынешнем сезоне Злобин выходит в стартовом составе «Бенфики» во внутренних кубковых турнирах. В Кубке Португалии он провёл 1 матч и пропустил 1 гол, а в Кубке лиги принял участие в 2 встречах, также пропустив 1 гол. В Примейре 22-летний вратарь оставался на скамейке запасных во всех 14 матчах нынешнего розыгрыша.