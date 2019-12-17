Месси объяснил, почему «Барселона» лучше играет с «Реалом» в Мадриде

Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси объяснил, почему каталонцам проще играть с «Реалом» на его домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, чем на арене «Камп Ноу» в Барселоне.
«Играя на «Бернабеу», мы получаем больше свободных зон. «Реал» больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперёд. На «Камп Ноу» они играют по-другому – опускаются ниже, играют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На «Бернабеу» мы играем 90 минут на равных. На «Камп Ноу» матчи более закрытые и сложные», — приводит слова Месси Marca.
Завтра, 18 декабря, «Барселона» и «Реал» сыграют в перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 17 декабря 2019
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