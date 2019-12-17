Месси: возвращаясь в «Реал», Зидан знал, что победы в ЛЧ больше ничего не значат

Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси поделился мыслями о критике в адрес главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на старте нынешнего сезона.



«Критика Зидана вызывает удивление, но те, кто давно находится в футболе, особенно в больших клубах, знает, что это нормально. Люди очень быстро забывают, что происходило раньше и чего ты достиг в прошлом. Они требуют от тебя результата каждый день.



Определённо, возвращаясь в «Реал», Зидан знал, что завоёванные им три Лиги чемпионов больше не имеют значения и что требования фанатов будут такими же, как в первый день его работы. Тренеры и футболисты больших команд знают, что мы всегда находимся в центре внимания и живём с этим давлением», — приводит слова Месси Marca.

Месси объяснил, почему «Барселона» лучше играет с «Реалом» в Мадриде