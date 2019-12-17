ЦСКА подтвердил продление контракта с Кучаевым

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Константином Кучаевым.
Новое соглашение «армейцев» с 21-летним футболистом рассчитано до 2023 года. Прежний контракт действовал до 2020 года.
Накануне, 16 декабря, «Чемпионат» сообщал о предстоящем продлении соглашения между ЦСКА и Кучаевым.
Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 1 жёлтую карточку. В составе «армейской» команды хавбек дважды становился обладателем серебряной награды российского национального чемпионата.
ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч «армейцы» проведут 1 марта 2020 года на своём поле с екатеринбургским «Уралом».
- 17 декабря 2019
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