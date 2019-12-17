Представитель Лукаку — об акции с обезьянами: когда Серия А открывает рот, становится хуже

Майкл Йормарк, исполнительный директор агентства Roc Nation, представляющего интересы нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, выступил с критикой в адрес Серии А после акции лиги против расизма в футболе, которая заключалась в размещении картин с обезьянами в штаб-квартире.
«Каждый раз, когда Серия А открывает рот, становится только хуже. Их идеи по поводу расизма и способы борьбы с этой проблемой вечно усугубляют ситуацию. Картины, которые они вывесили, бессмысленны и вызывают чувства стыда не только за лигу, но и за клубы, входящие в её состав.
Я не могу этого понять. Эта акция лишь подчёркивает их невежество и показывает, что они понятия не имеют, что делать с расизмом в футболе. Пришло время попросить совета у организаций, разбирающихся в этом вопросе», — приводит слова Йормарка The Telegraph.
- 17 декабря 2019
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