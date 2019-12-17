Зидан не считает, что «Реал» лучше играет с «Барселоной» в гостях

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями о мнении, что «сливочные» лучше играют с «Барселоной» на выезде, чем дома. Такую позицию ранее высказал нападающий сине-гранатовых Лионель Месси.
«Реал» лучше играет на «Камп Ноу», чем на «Сантьяго Бернабеу»? Не знаю, всё зависит от того, что ты собой представляешь перед матчем. Важно находиться в лучшей форме – в каждой линии и на протяжении всех 90 минут. Не думаю, что между домашними и гостевыми матчами с «Барселоной» есть отличия, можно здорово сыграть и там, и тут.
Сейчас все мои мысли о «класико», потому что это наш следующий матч. Думаю, то же можно сказать и о моих помощниках и игроках. Соперник проводит хороший сезон, мы тоже. Надеюсь увидеть классный матч», — приводит слова Зидана AS.
- 17 декабря 2019
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