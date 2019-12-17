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Ибрагимович прокомментировал осквернение своей статуи в Швеции

Ибрагимович прокомментировал осквернение своей статуи в Швеции
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал осквернение своей статуи в шведском Мальмё.

Напомним, памятник футболисту, который был установлен игроку около футбольного стадиона в Мальмё, подвергся нападению болельщиков из-за того, что нападающий стал совладельцем шведского клуба «Хаммарбю».

«Я не видел ничего такого», — приводит слова Ибрагимовича TMZ Sport.

Ибрагимович — воспитанник «Мальмё». Он выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В составе клуба принял участие в 47 матчах и забил 18 мячей. В настоящий момент форвард является игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси», с клубом у него действует контракт до окончания 2019 года. В завершившемся сезоне швед в 31 матче чемпионата MLS забил 31 мяч.

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