Источник: «Татнефть» может стать основным спонсором «Рубина»

«Рубин» может обзавестись новым руководством и новым спонсором. Об этом сообщает «Татар-информ».

Как утверждает источник, в казанском клубе в ближайшее время может смениться руководство. ГК «ТАИФ» может уйти от управления «Рубином». Предполагается, что основным спонсором команды станет ПАО «Татнефть». Также «Татнефть» может вложить средства в усиление состава команды.

Решение должно быть принято на уровне руководства Татарстана. Ранее стало известно, что «Рубин» уволил главного тренера Романа Шаронова. На его место может быть назначен бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий.

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. После 19 туров команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе.