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Клопп: не вижу в себе чирлидера

Клопп: не вижу в себе чирлидера
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём поведении во время матчей, а также поделился мыслями о важности клубного чемпионата мира в преддверии полуфинальной встречи с «Монтерреем».

«Я не вижу в себе чирлидера. Моя работа – помогать парням, насколько это возможно, особенно в сложные периоды.

Что касается важности этого турнира, мы преодолели такое расстояние не для того, чтобы просто покрасоваться. Мы здесь. Мы будем готовы. Мы не ощущаем себя фаворитами, скорее претендентами», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Матч «Монтеррей» – «Ливерпуль» состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

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