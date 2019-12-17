Клопп: не вижу в себе чирлидера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём поведении во время матчей, а также поделился мыслями о важности клубного чемпионата мира в преддверии полуфинальной встречи с «Монтерреем».



«Я не вижу в себе чирлидера. Моя работа – помогать парням, насколько это возможно, особенно в сложные периоды.



Что касается важности этого турнира, мы преодолели такое расстояние не для того, чтобы просто покрасоваться. Мы здесь. Мы будем готовы. Мы не ощущаем себя фаворитами, скорее претендентами», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Матч «Монтеррей» – «Ливерпуль» состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.



Турнирная сетка клубного чемпионата мира–2019. Расписание матчей.

Вейналдум не поможет «Ливерпулю» в полуфинале клубного чемпионата мира