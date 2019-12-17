РПЛ объявила о росте посещаемости матчей

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал об изменениях показателя посещаемости матчей чемпионата по итогам первой части нынешнего сезона.



«Средняя посещаемость первой части чемпионата – 17 тысяч человек, прирост составляет 4,5 процента. Тенденция уже продолжается третий год. Это всё дух чемпионата мира, работа клубов с болельщиками и постройка новых стадионов», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



После 19 туров лидером в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги является «Зенит», в активе которого 45 очков. Ближайший преследователь сине-бело-голубых – «Краснодар» – отстаёт на 10 очков. Первую тройку замыкает «Ростов» (34). ЦСКА и «Локомотив» также находятся в зоне еврокубков, но уступают ростовчанам по дополнительным показателям.