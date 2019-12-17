РПЛ объявила о росте посещаемости матчей

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал об изменениях показателя посещаемости матчей чемпионата по итогам первой части нынешнего сезона.
«Средняя посещаемость первой части чемпионата – 17 тысяч человек, прирост составляет 4,5 процента. Тенденция уже продолжается третий год. Это всё дух чемпионата мира, работа клубов с болельщиками и постройка новых стадионов», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
После 19 туров лидером в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги является «Зенит», в активе которого 45 очков. Ближайший преследователь сине-бело-голубых – «Краснодар» – отстаёт на 10 очков. Первую тройку замыкает «Ростов» (34). ЦСКА и «Локомотив» также находятся в зоне еврокубков, но уступают ростовчанам по дополнительным показателям.
- 17 декабря 2019
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:13
-
17:08
-
16:58
-
16:57
-
16:47
-
16:43
-
16:40
-
16:27
-
16:27
-
16:09
-
15:38
-
15:38
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:10
-
14:08
-
13:54
-
13:44
-
13:44
-
13:28
-
13:08
-
12:59
-
12:59
-
12:44
-
12:35
-
11:59