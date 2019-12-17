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Глава РПЛ подчеркнул, что чемпионат России не деградирует

Глава РПЛ подчеркнул, что чемпионат России не деградирует
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал невыход российских клубов в плей-офф еврокубков в текущем сезоне.

«Никакой деградации нет в РПЛ, наша таблица показывает, что до конца чемпионата будет борьба за еврокубки и чемпионство. У нас очень высокая плотность и очень интересный чемпионат. Могу отметить, что тот факт, что наши клубы не вышли в весеннюю часть еврокубков, – минус. К тому же мы потеряли шестое место в таблице коэффициентов. Я не думаю, что это какая-то безответственность. У каждого клуба были свои обстоятельства, каждая команда сделает выводы», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, четыре клуба в лице «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива», представляющие Россию в этом сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы, не вышли в весеннюю стадию соревнований.

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