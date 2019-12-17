Глава РПЛ: мы обеспокоены ситуацией с «Тамбовом»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал об изменениях в системе лицензирования клубов РПЛ.
«Центральные районы позволили нам сыграть ещё один тур. Совместная работа с ВШТ помогла нам распределить все матчи очень хорошо, перенесли только игру „Сочи“ из-за болезни. Но нужно корректировать резервные дни. Календарь облегчился, к сожалению, из-за того, что наши клубы не прошли в весеннюю часть.
Мы продолжаем совершенствовать систему лицензирования. Скоро мы утвердим все критерии. В этом сезоне нужно соответствовать всем структурам. В каждой команде должен быть матч-менеджер, а к каждому стадиону выносятся требования. Со следующего года обязательным критерием будет наличие стадиона в своём регионе. „Оренбург“ выполнил ряд критериев и скоро повысит свою вместимость. Клубы РПЛ положительно отзываются об их стадионе, но есть небольшие нюансы с компактностью раздевалок. Мы обеспокоены ситуацией с „Тамбовом“, где не выполняется дорожная карта. Я буду говорить с руководством региона и клуба, но пока карта не выполняется», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 17 декабря 2019
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