Мейтин: в РПЛ должны понимать, за что полиция привлекает фанатов

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, что он запланировал встречу с представителями МВД, чтобы обсудить ситуации с задержаниями футбольных фанатов.



«Если говорить о Петербурге, там были задержания в городе и на стадионе. Мы отвечаем за стадион, но направили запросы во все инстанции. Потому что мы хотим получить чёткий ответ, но его мы пока не имеем. Не могу ставить диагноз, не видя больного. Просчёт наших коллег из полиции в том, что всегда можно объяснить, за что человек задержан. А когда это закрыто и мы пользуемся только слухами и информацией из источников, то не можем делать каких-либо заявлений.



По истории в Ростове мы сделали выводы, и надеюсь, что больше такого не повторится. В перерыве мы обсудим все ситуации с МВД, у нас накопились вопросы, и нам есть что сказать друг другу.



МВД должно реагировать моментально. Но мы должны понимать, что делает полиция и за что привлекают людей, в этом плане мы и будем вести диалог с МВД», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

РПЛ выразила озабоченность ситуацией с фанатами