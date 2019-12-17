Глава РПЛ Прядкин: надо решать проблему с использованием мата на стадионах
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин отметил, что лига намерена бороться с употреблением нецензурной лексики на стадионах.
«Мы и фанатам объясним – есть нарушение, следует наказание. Неприятно слышать, когда хором орут матом. Мы русские и нам может это привычно. После чемпионата мира мы боялись, что не будут заполняться стадионы. Но на стадионы пошли женщины, дети, ветераны, семьи. С матом надо что-то делать и решать эту проблему», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
После 19 туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 является петербургский «Зенит», набравший 45 очков. На 2-м месте располагается «Краснодар» (35). «Ростов» (34) — на 3-м месте.
РПЛ выразила озабоченность ситуацией с фанатами
- 17 декабря 2019
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